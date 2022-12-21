В ноябре долги организаций по зарплате сотрудникам на Кубани сократились на 16,7%

Объем задолженности организаций Краснодарского края по оплате труда сотрудников сократился на 16,7% по итогу ноября текущего года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

По данным на 1 декабря, суммарная задолженность предприятий по заработной плате составила 10,7 млн руб.

«Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2022 года имели три организации. Не получили вовремя заработную плату 56 человек, в среднем на каждого приходилось 191,6 тыс. руб. долга»,— говорится в сообщении.

Долги перед работниками образовались из-за отсутствия собственных средств компаний. В общем объеме задолженности организаций 77,5% пришлось на сферу строительства, 22,5% — на обрабатывающую промышленность.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram