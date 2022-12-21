Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова делится фактами о цветных камнях и тем, как определяется их стоимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy of Alan Bronstein and Aurora Gems Фото: Courtesy of Alan Bronstein and Aurora Gems

Недавно мне повезло побывать на очень интересной лекции про цветные бриллианты на Филиппинах. Читал ее по случаю презентации двух ювелирных брендов крупный специалист и дилер. Даже несмотря на то, что я сертифицированный GIA геммолог, мне было что узнать или, по крайней мере, услышать хорошую и очень понятную слушателю любого уровня интерпретацию фактов о драгоценных камнях.

Откуда вообще в них берется цвет? А он может быть желтым, розовым, зеленым, красным, оранжевым... На то есть три основные причины. Это присутствие других химических элементов в структуре (азот, например, делает бриллианты желтыми и оранжевыми). Вторая причина — природная радиация (так появляется зеленый бриллиант). Третья — пластическая деформация структуры (коричневый, розовый, красный цвет образуются так). Бывает, что цвет вызван и совокупностью двух из выше перечисленных причин.

Все знают, что цветные камни дорогие, но что определяет цену? Вот тут лектор придумал хорошую формулу: если в бесцветных бриллиантах все характеристики влияют на стоимость пропорционально (грубо говоря, «color», «clarity», «cut» и «color weight» — по 25% стоимости), то в цветных — это прежде всего «color», именно он определяет цену. Как сформулировал лектор — это 2,5 «C» из четырех. Следующая по важности — огранка. Но поскольку каждое движение огранщика стоит десятки и сотни тысяч долларов, то вес всегда будет в приоритете над качеством огранки.

Включения же, определяющие такую характеристику, как «чистота», характерны для цветных бриллиантов. Что же до четвертой «C» — «carat weight», то камень редкого цвета и при весе меньше карата будет стоить сотни тысяч долларов.

Я знала, что цветные камни редко ограняют круглой бриллиантовой огранкой, но как-то не задумывалась почему. Так вот, «круг» хорош для бесцветных бриллиантов, потому что убирает следы присутствия цвета в сырье, а в цветных, напротив, стоит задача его усилить. Но это не значит, что круглых цветных камней не бывает совсем: если вдруг кому-то попадается цветной алмаз, который можно огранить в «круг» и сохранить или улучшить цвет, то он только подорожает из-за того, насколько это редко.