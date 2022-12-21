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В адрес главы администрации Салавата внесено представление из-за отсутствия пандуса в доме

Прокурор Салавата Артур Гибадуллин внес в адрес главы администрации города Игоря Миронова представление по факту отсутствия пандуса в доме №50 на улице Октябрьской, где проживает ребенок-инвалид, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура Салавата провела проверку по информации в СМИ. Установлено, что шестилетний мальчик с заболеванием опорно-двигательного аппарата передвигается на коляске и проживает в квартире на втором этаже. При этом входная группа и подъезд дома не оборудованы пандусом, а администрация Салавата не исполнила свои обязанности по обеспечению доступной среды для инвалидов, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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