Туристы привнесли в экономику Петербурга около 366 млрд рублей за 2022 год

Экономика Санкт-Петербурга получила в текущем году от туристов приблизительно 366 млрд руб., что на 57% больше итогов предыдущего года. Прирост показателя обусловлен увеличением турпотока и среднего чека, сообщили в пресс-службе Смольного.

К концу декабря ожидается, что число посетивших Санкт-Петербург превысит 8 млн. Однако показатель так и не достиг допандемийного уровня: турпоток восстановился только на 77% по отношению к статистике 2019 года. Примечательно, что удовлетворенность сервисом испытывают 85% от общего числа гостей города.

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