На Кубани за год зарплаты выросли на 14%

В Краснодарском крае рост среднемесячных зарплат за период января-октября 2022 года вырос на 13,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата.

Средний уровень зарплат в регионе составил 46,7 тыс. руб. Наибольший прирост отметили в сфере в сфере операций с недвижимостью (+44,7%), сельского хозяйства (+23,7%) и в области информации и связи.

Больше других в регионе получают работники сферы финансов и страхования. Размер среднемесячной оплаты труда таких сотрудников за указанный период превысил краевое значение на 64,9% и составил 77,1 тыс. руб. Далее следуют сферы информации и связи (76,3 тыс. руб.) и добычи полезных ископаемых (69,1 тыс. руб.).

Меньше всех в регионе получают административные работники (34,2 тыс. руб.), сотрудники сфер образования (35,9 тыс. руб.) и водоснабжения (38,3 тыс. руб.).

В октябре текущего года только 8% жителей региона положительно отозвались о размере своей зарплаты. Не довольны уровнем дохода 65% трудоустроенных граждан.

Анастасия Донскова

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