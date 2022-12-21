Суд обязал ликвидировать четыре скотомогильника в Башкирии в водоохранной зоне рек

Кировский райсуд Уфы обязал республиканское Управление ветеринарии по иску Башкирского природоохранного межрайонного прокурора Евгения Гуслова ликвидировать четыре скотомогильника, расположенных в водоохранной зоне рек. Решение необходимо исполнить в течение девяти месяцев со дня его вступления в законную силу.

Как указывается в постановлении суда, два скотомогильника находятся в Благоварском районе в 100 метрах от русла реки Большой Удряк и в 30 метрах от реки Слак. Третий скотомогильник расположен в 140 метрах от реки Большой Юшатырь в Куюргазинском районе, а четвертый – в 36 метрах от притока реки Сухой Изяк в Федоровском районе. Природоохранная прокуратура отметила, что эти реки могут сообщаться с рекой Уфой. «При этом река Уфа является источником питьевого водоснабжения», а скотомогильники могут отрицательно сказаться на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения республики, говорится в материалах дела.

Управление ветеринарии частично признало исковые требования, пояснив, что разработаны проекты по ликвидации скотомогильников, которые находятся на утверждении.

Венера Хисамова

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