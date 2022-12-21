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Коммерсантъ FM
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Валюта используется альтернативно

В какие денежных единицах ведет расчеты бизнес

Санкции против Владимира Потанина затронули банковский сектор. Росбанк на этой неделе приостановил переводы почти во всех иностранных валютах. Ограничения не коснулись только китайских юаней, армянских драмов и белорусских рублей. Кредитная организация объяснила, что теперь не может гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы. А днем позже Тинькофф-банк, акции которого также в портфеле бизнесмена Потанина, возобновил переводы в евро для юрлиц во все страны мира, кроме других российских банков. Что это означает для рынка? И в каких валютах рассчитывается российский бизнес с иностранными партнерами? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Росбанк, скорее, последний мастодонт, который пострадал от американских и европейских санкций, считают аналитики. И Тинькофф-банк, который также в активе господина Потанина, вряд ли затронут ограничения. Там бизнесмен контролирует всего 35% акций. На этой неделе банк возобновил переводы в евро для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей во все страны мира.

Как бизнес реагирует на изменение курса валют

Как бизнес реагирует на изменение курса валют

Но таких игроков становится все меньше, отмечает глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Среди топ-10 банков остаются Газпромбанк, Райффайзен-банк, Юникредит-банк, они не находятся под санкциями и, скорее всего, не будут. Видимо, через них и будет совершаться весь валютный обмен. Это плохо для рынка. Банк монетизирует свое положение. Юань также оказывается в выгодной ситуации.

Насчет других валют — дирхамов, тенге и чего угодно — они абсолютно несопоставимы по своей конвертируемости с юанем. Мало того, у китайской денежной единицы все-таки сохраняется весьма серьезная привязка к доллару».

Китайский юань захватывает пространство, но создает другую проблему, добавляет господин Хохрин. У всех стало на один обмен больше, и на этом теряют серьезные деньги. Но иногда это единственная и гарантированная возможность в расчетах с иностранцами. На рубли и юани вынуждена была перейти и строительная компания «Дом Лазовского», рассказал ее владелец Максим Лазовский: «Наши партнеры используют юань для закупки инженерии. Мы — только рублем. Другие валюты вообще не применяем. Периодически происходит сверка стоимости юаня, так как котельное оборудование и остальная инженерия закупается преимущественно в Китае».

В каких валютах выгоднее вести расчеты бизнесу, пожалуй, не скажет никто. То, что это стало дороже — факт — в стоимость валютных операций входит комиссия за перевод, обслуживание валютного счета и внутренний обменный курс. И величина спреда у валют различается. Поэтому компании используют разные варианты, говорит руководитель департамента продуктового менеджмента ГК X-Сom Дмитрий Петров: «Текущая ситуация научила нас работать во всех валютах. В частности, мы освоили и юани, и дирхамы, часть контрагентов принимает платежи и в рублях.

Если говорить о долларах и евро, мы продолжаем с ними работать, но уже не так активно, так как с этой валютой больше проблем. Деньги долго идут, платежи подвисают или не доходят. Работать с валютами, по которым идут задержки, неудобно.

Бизнес ищет, где деньги ходят лучше, проще, где есть больше уверенности в завтрашнем дне. Ни доллар, ни евро сейчас такой валютой не являются».

Однако полностью отказаться от так называемых токсичных валют бизнес не готов. И говорить о том, что по щелчку все могут перейти на альтернативные расчеты, не приходится. Надо искать разные способы работы, резюмирует президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Покупатель из Китая платит нам в юанях. Большую часть оборудования мы приобретаем в Турции, пока расплачиваемся в евро, проблем нет. Так и туркам понятнее, ведь комплектующие чаще всего закупаются в Европе и явно за европейскую валюту.

Как на валюту поступил спрос

Как на валюту поступил спрос

Но если что, с турецкими контрагентами можно переходить на расчеты в лире. Единственное, она не очень стабильна. Основная валюта, в которой наша компания работает — однозначно рубль. Если из иностранных — доллары и евро для закупок сырья и оборудования».

В списке альтернативных валют сейчас появилась и рупия. По данным «Банки.ру», счета в своих индийских филиалах уже открыли Сбербанк, ВТБ. На подходе Абсолют-банк и АТБ. Индия со следующей недели планирует использовать рупию в торговых расчетах с Россией.

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