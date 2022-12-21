Валюта используется альтернативно

Санкции против Владимира Потанина затронули банковский сектор. Росбанк на этой неделе приостановил переводы почти во всех иностранных валютах. Ограничения не коснулись только китайских юаней, армянских драмов и белорусских рублей. Кредитная организация объяснила, что теперь не может гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы. А днем позже Тинькофф-банк, акции которого также в портфеле бизнесмена Потанина, возобновил переводы в евро для юрлиц во все страны мира, кроме других российских банков. Что это означает для рынка? И в каких валютах рассчитывается российский бизнес с иностранными партнерами? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Росбанк, скорее, последний мастодонт, который пострадал от американских и европейских санкций, считают аналитики. И Тинькофф-банк, который также в активе господина Потанина, вряд ли затронут ограничения. Там бизнесмен контролирует всего 35% акций. На этой неделе банк возобновил переводы в евро для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей во все страны мира.

Но таких игроков становится все меньше, отмечает глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Среди топ-10 банков остаются Газпромбанк, Райффайзен-банк, Юникредит-банк, они не находятся под санкциями и, скорее всего, не будут. Видимо, через них и будет совершаться весь валютный обмен. Это плохо для рынка. Банк монетизирует свое положение. Юань также оказывается в выгодной ситуации.

Насчет других валют — дирхамов, тенге и чего угодно — они абсолютно несопоставимы по своей конвертируемости с юанем. Мало того, у китайской денежной единицы все-таки сохраняется весьма серьезная привязка к доллару».

Китайский юань захватывает пространство, но создает другую проблему, добавляет господин Хохрин. У всех стало на один обмен больше, и на этом теряют серьезные деньги. Но иногда это единственная и гарантированная возможность в расчетах с иностранцами. На рубли и юани вынуждена была перейти и строительная компания «Дом Лазовского», рассказал ее владелец Максим Лазовский: «Наши партнеры используют юань для закупки инженерии. Мы — только рублем. Другие валюты вообще не применяем. Периодически происходит сверка стоимости юаня, так как котельное оборудование и остальная инженерия закупается преимущественно в Китае».

В каких валютах выгоднее вести расчеты бизнесу, пожалуй, не скажет никто. То, что это стало дороже — факт — в стоимость валютных операций входит комиссия за перевод, обслуживание валютного счета и внутренний обменный курс. И величина спреда у валют различается. Поэтому компании используют разные варианты, говорит руководитель департамента продуктового менеджмента ГК X-Сom Дмитрий Петров: «Текущая ситуация научила нас работать во всех валютах. В частности, мы освоили и юани, и дирхамы, часть контрагентов принимает платежи и в рублях.

Если говорить о долларах и евро, мы продолжаем с ними работать, но уже не так активно, так как с этой валютой больше проблем. Деньги долго идут, платежи подвисают или не доходят. Работать с валютами, по которым идут задержки, неудобно.

Бизнес ищет, где деньги ходят лучше, проще, где есть больше уверенности в завтрашнем дне. Ни доллар, ни евро сейчас такой валютой не являются».

Однако полностью отказаться от так называемых токсичных валют бизнес не готов. И говорить о том, что по щелчку все могут перейти на альтернативные расчеты, не приходится. Надо искать разные способы работы, резюмирует президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Покупатель из Китая платит нам в юанях. Большую часть оборудования мы приобретаем в Турции, пока расплачиваемся в евро, проблем нет. Так и туркам понятнее, ведь комплектующие чаще всего закупаются в Европе и явно за европейскую валюту.

Но если что, с турецкими контрагентами можно переходить на расчеты в лире. Единственное, она не очень стабильна. Основная валюта, в которой наша компания работает — однозначно рубль. Если из иностранных — доллары и евро для закупок сырья и оборудования».

В списке альтернативных валют сейчас появилась и рупия. По данным «Банки.ру», счета в своих индийских филиалах уже открыли Сбербанк, ВТБ. На подходе Абсолют-банк и АТБ. Индия со следующей недели планирует использовать рупию в торговых расчетах с Россией.

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