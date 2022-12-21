В Краснодаре 43% жителей поддержали инициативу о запрете англицизмов

В Краснодаре 43% жителей одобрительно высказались в сторону законопроекта, ограничивающего использование иностранных заимствований в случае, если для них существуют русские синонимы. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Госдума приняла проект закона о защите русского языка в первом чтении. Не видят смысла в новом законе 30% опрошенных.

«Заимствование — естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова, как, например, кефир, бюджет, телефон и так далее»,— говорится в исследовании.

Исследователи отмечают, что большинство противников использования иностранных слов составляют люди в возрасте от 45 лет (51%). Доля респондентов в возрасте до 34 лет, поддерживающих инициативу о запрете англицизмов, составила 21%.

Краснодарцы сообщили, что больше других их раздражают слова окей, хайп, ресепшн, скиллы, фейк, лонгрид, челлендж, лайтовый и другие.

Анастасия Донскова

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