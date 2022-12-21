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Креатив расписали на год

В «Домне» представили план на 2023 год

До 400 мероприятий планируется провести в 2023 году в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Презентация проектов прошла во вторник. Среди них: фестиваль творчества и юмора Project Culture Fest, международный книжный фестиваль «Красная строка», премия «Коммерсантъ года», фестиваль уличного искусства Stenograffia-2023 и другие. За год в «Домне» ожидают до 15 тыс. посетителей. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 20 декабря, в «Домне» прошла сессия с участием 80 представителей творческих объединений Екатеринбурга и Свердловской области, которые составили сетку мероприятий в креативном кластере на будущий год. «2023 год очень важен для нас. В следующем году Екатеринбург отметит свое 300-летие. Уверен, что это событие станет стимулом для создания новых креативных проектов различных команд, которые мы готовы поддержать»,— отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. В креативной сессии приняли участие представителей музыкальных сообществ, сферы моды, медиа, event-индустрии, визуальных искусств, IT.

Креативный кластер «Домна» был открыт в мае в здании бывшего магазина купцов Агафуровых на Вайнера, 16. На тот момент в работу было запущено 1054 кв. м площадей, на которых разместили коворкинг, лекторий, мастерские, фотостудию, магазин крафтовых товаров, штаб-квартира фестиваля уличного искусства Stenograffia. С момента открытия в «Домне» прошло около 120 мероприятий, ее посетили более 4 тыс. человек. Проект реализуется совместно правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга. Оператор «Домны» — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Креативный кластер "Домна"

Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди проектов, которые планируется провести в следующем году, — фестиваль творчества и юмора Project Culture Fest, который представил актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. «Хотим на 300-летие Екатеринбурга сделать международный фестиваль. Надеемся, что приедут голландцы, чехи, белорусы, казахи, узбеки. У нас уже есть с ними договоренность»,— отметил он.

Продюсер Евгений Горенбург презентовал международный книжный фестиваль «Красная строка». По его словам, на сегодняшний день заключена договоренность с Шанхайской книжной ярмаркой, рассчитана смета фестиваля, которая составила 60 млн руб. Мероприятие будет проходить 25-27 августа. «Домна» станет одной из его площадок.

Креативный кластер "Домна"

Креативный кластер "Домна"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Креативный кластер "Домна"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тему международных фестивалей продолжила руководитель фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец: «План максимум на будущий год — не снижать планки международного фестиваля и задействовать как можно больше людей. У нас будут масштабные образовательные продвижения в области обучения волонтеров». Госпожа Клец добавила, что в рамках Stenograffia планируется развивать туристические маршруты с экскурсиями.

В 2023 году в «Домне» планируется провести церемонию вручения ежегодной премии «Коммерсантъ года», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал». Ей награждаются представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области в разных номинациях — «Непищевая промышленность», «Услуги», «Строительство и проектирование», «IT» и других. В текущем году СОФПП поддержал номинацию «Креативные индустрии».

Креативный кластер "Домна"

Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Креативный кластер "Домна"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во второй части креативной сессии участники разрабатывали новые проекты, которые могут быть реализованы в 2023 году. Было предложено проводить на улице Вайнера открытые выставки, мастер-классы, ярмарки, которые могут быть интересны как крупным игрокам, так и представителям малого бизнеса, концерты. Заместитель директора СОФПП Анна Вяткина пообещала, что на следующей неделе Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявит конкурс мероприятий в «Домне» на будущий год, которые СОФПП готов финансировать. «Будем ждать ваши заявки»,— сказала она.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор СОФПП Валерий Пиличев добавил, что весной следующего года будет частично закончен ремонт левого крыла пространства «Домна», где можно будет организовывать мероприятия с одновременным присутствием от 300 до 400 гостей. К концу 2023 года планируется полностью отремонтировать помещение и разместить в нем лекторий на 200 человек, зоны коворкинга, помещения для проведения мастер-классов. По его прогнозам, в 2023 году в «Домне» может пройти около 300-400 мероприятий, которые посетит порядка 15 тыс. человек.

Анастасия Таначева

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