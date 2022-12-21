В Евпатории осудили водителя автобуса, сбившего дорожного рабочего

Евпаторийский городской суд признал водителя рейсового автобуса «ПАЗ» виновным в аварии, при которой погиб дорожный рабочий. Об этом сообщила прокуратура Крыма.

В ходе заседания было установлено, что 1 августа 2022 года 37-летний водитель автобуса двигался по улице Эскадронной. На участке с круговым движением мужчина нарушил ПДД и совершил наезд на рабочего, убиравшего проезжую часть.Как сообщалось ранее, водитель «ПАЗа» не справился с управлением. Пострадавшего доставили в больницу, но через несколько дней мужчина скончался. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил водителя автобуса к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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