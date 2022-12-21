ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Сибирью»

В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с ХК «Сибирь» (Новосибирск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Сибирь» из 43 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 24 и занимает третье место в конференции «Восток». В двух из трех прошлых встреч команд в текущем сезоне победу одержала уральская команда.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с ХК «Адмирал» (Владивосток). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 2:3. С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 40 игр, в 28 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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