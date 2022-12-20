Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области будут выработаны новые стандарты в градостроительстве

Градостроительные полномочия Саратова, Энгельса и Балакова перейдут на областной уровень 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В министерстве строительства и ЖКХ и комитете по управлению имуществом области сформированы подразделения, которые с января начнут заниматься этими полномочиями.

С инициативой привести к единому стандарту градостроительное законодательство в трех крупных муниципалитетах региона выступил губернатор Роман Бусаргин.

Новые стандарты выработает рабочая группа из представителей облравительства и муниципалитетов. Чиновники считают, что это позволит повысить эффективность управления территориями.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...