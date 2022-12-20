В Саратовской области будут выработаны новые стандарты в градостроительстве

Градостроительные полномочия Саратова, Энгельса и Балакова перейдут на областной уровень 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В министерстве строительства и ЖКХ и комитете по управлению имуществом области сформированы подразделения, которые с января начнут заниматься этими полномочиями.

С инициативой привести к единому стандарту градостроительное законодательство в трех крупных муниципалитетах региона выступил губернатор Роман Бусаргин.

Новые стандарты выработает рабочая группа из представителей облравительства и муниципалитетов. Чиновники считают, что это позволит повысить эффективность управления территориями.

Марина Ковалева