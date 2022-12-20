В Ейске демонтировали лодочные боксы на самовольно занятом участке

В Ейске завершили демонтаж лодочных боксов самовольно установленных на территории муниципального участка на берегу Ейского лимана. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Решение о сносе лодочных гаражей на улице Нижнесадовой (между улицами Колхозной и Щорса) принял Ейский городской суд в марте 2018 года. К настоящему времени демонтаж незаконных построек полностью завершен.

В январе 2022 года владельцы боксов не стали выполнять требования приставов в добровольном порядке. После привлечения к работам подрядной организации ответчики самостоятельно демонтировали шесть гаражей.

Анастасия Донскова

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