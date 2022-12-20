Племзавод «Победа» взыскал с агрохолдинга «Каневской» 940 млн рублей за молоко

Решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Агро холдинг Каневской» выплатит ОАО Агрофирма племзавод «Победа» задолженность в сумме 940 млн руб. по договору поставки молока. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Как указано в материалах дела, договор поставки молока между агрохолдингом и агрофирмой был заключен в декабре 2017 года. Срок действия договора был продлен до декабря 2020 года. В период действия контракта поставщик (ОАО Агрофирма племзавод «Победа») в полном объеме выполнял свои обязательства, претензий к нему не поступало. Однако ООО «Агро холдинг Каневской» свои обязанности по оплате поставленного товара не выполнил в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность.

Арбитражный суд края решил взыскать с ООО «Агро холдинг Каневской» основной долг в размере 863,4 млн руб., а также проценты — 76,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро холдинг Каневской» зарегистрировано в 2012 году в станице Каневская. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Учредители в равных долях — Ангелина Коровайко (50% УК) и Олег Чебанов (50% УК), уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2021 год составил 1,5 млрд руб., убыток — 80,3 млн руб. ОАО Агрофирма племзавод «Победа» зарегистрировано в 1991 году в станице Каневская. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Учредитель — ООО Управляющая компания «Победа», уставный капитал — 10,6 млн руб. Выручка предприятия за 2021 год составила 3 млрд руб., прибыль — 956,9 млн руб.

Тат Гаспарян

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