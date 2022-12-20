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Коммерсантъ FM
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«Дорогой фартук от Эда Руша вряд ли может кого-то обидеть»

Анна Минакова — о подборке подарков от Artware

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие предметы из своей коллекции предлагает компания.

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Фото: artwareeditions.com

Фото: artwareeditions.com

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Фото: artwareeditions.com

Фото: artwareeditions.com

Специализирующаяся на дизайн-объектах и аксессуарах, созданных с участием современных художников или фондов их наследия, компания Artware создала довольно полезную подборку: «Подарки для хозяев: скажите спасибо с помощью искусства, которое они могут использовать».

Действительно, в праздники мы много ходим в гости. И что бы такого полезного и красивого можно было бы подарить хозяевам дома? Конечно, все проиллюстрировано предметами из коллекции Artware, и весьма приятными. Но интересна подборка и просто как идеи, реализовать которые можно и в других магазинах.

Из очевидных и довольно новогодних — свечи. Artware предлагает их с принтами Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския. В целом оригинальные свечи — это вообще хороший подарок. Можно, например, вне мира арт-аксессуаров выбрать оригинальные свечи с быстрой персонализацией, такие делают многие марки.

Хорошая зимняя идея и арт-плед, в версии Artware — с принтом Баския. И поднос Artware предлагает с принтом фото Грея Малина. Из той же серии блюда, тарелки и тканевые салфетки. Оригинальный подарок для тех, кто приглашает домой и готовит пышный стол, и арт-фартук. Дорогой ($200) фартук от Эда Руша вряд ли может кого-то обидеть.

Но мой любимый подарок в этой подборке — фужеры для шампанского. Незаменимая вещь в праздники, даже если созданы не при помощи художников.

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