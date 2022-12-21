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Коммерсантъ FM
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Ключевые направления социальных проектов в таксономиях

Россия ЕС Китай Турция Малайзия
Здравоохранение + + + + +
Образование + + + + +
Занятость, предпринимательство + + + +
Достойный труд + +
Доступное жилье + + + + +
Спорт, культура, искусство, туризм + +
Доступная базовая инфраструктура + + + + +
Продовольственная безопасность + + + + +
Поддержка уязвимых групп + + + +
Обеспечение финансовыми услугами + +
Ответственный маркетинг +
Благотворительные проекты +

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