Ключевые направления социальных проектов в таксономиях

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|Россия
|ЕС
|Китай
|Турция
|Малайзия
|Здравоохранение
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|Образование
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|Занятость, предпринимательство
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|Достойный труд
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|Доступное жилье
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|Спорт, культура, искусство, туризм
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|Доступная базовая инфраструктура
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|Продовольственная безопасность
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|Поддержка уязвимых групп
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|Обеспечение финансовыми услугами
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|Ответственный маркетинг
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|Благотворительные проекты
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