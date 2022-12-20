В Свердловском районе Перми снесут девять признанных аварийными домов

В Свердловском районе Перми расселят и снесут девять многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на администрацию города.

«Многоквартирные дома по улице Куйбышева, 57, 60, 67, 68, 73, 80/3, улице Глеба Успенского, 13 и 15, улице Пионерской, 7а, включены в реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов на основании заключений специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций»,— сообщили в мэрии.

Дома, признанные непригодными, были построены в 50-х годах прошлого века. Расселять жильцов этих домов начнут в 2024 году.