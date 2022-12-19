В Петербурге на 17 лет осудили члена южноамериканского картеля, организовавшего наркотрафик через морской порт

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор гражданину Эквадора Киньонесу Франсиско Ксавьеру Кортесу, обвиняемого в организации контрабанды наркотиков в особо крупном размере. В 2018 году он на морском судне ввез в страну около 7 кг кокаина. По данным из уголовного дела, мужчина более 10 лет является участником международного наркокартеля.

Уголовное дело в отношении Кортеса расследовалось по статьям о контрабанде наркотиков и по статье об их незаконном обороте. В конце ноября коллегия присяжных пятью голосами против трех признала Кортеса виновным, но заслуживающим снисхождения, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Как установил суд, Кортес вместе с подельниками, включая еще одного гражданина Эквадора, Монтойю Фернандо Альфонсо Санчеса, организовал доставку в Петербург 7 кг кокаина в тайнике на сухогрузе Baltic Autumn, следовавшего из порта города Гуаякиль (Эквадор) в РФ. В случае успеха контрабанды преступная группа планировала перевозить вещества на регулярной основе. Пресечь их деятельность удалось благодаря внедренному в группу агенту. Кортеса задержали с поличным при передаче ему муляжа денег. Эквадорец после задержания смог скрыться и был объявлен в международный розыск. В 2020 году его задержала полиция Испании и спустя год выдала РФ.

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