В Сочи за год обновили оборудование на 420 станциях сотовой связи

В Сочи за 2022 год обновили оборудование на 420 станциях сотовой связи. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Всего в муниципалитете за год проложили 200 км новых линий связи и подключили к широкополосному интернету четыре поселения.

«Операторы сотовой связи построили 74 новых площадки, и, что важно для нашего протяженного города, часть из них появилась вдоль железных и автомобильных дорог»,— отметил глава города Алексей Копайгородский.

Сочи занял первое место в Краснодарском крае среди муниципалитетов по уровню цифровизации территориального общественного самоуправления (ТОС). Всего за год на курорте оцифровали 78 паспортов ТОС, в которых отражены 2,3 тыс. поручений жителей по развитию микрорайонов. С 2023 года в Сочи запустят единую цифровую платформу обратной связи для управления городскими процессами.

Анастасия Донскова

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