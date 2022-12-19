На Кубани и в Адыгее отремонтировали три участка на федеральных трассах

Ремонт трех участков на федеральных автодорогах завершился в Краснодарском крае и в Адыгее. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор» Черноморье.

Работы были завершены в Сочи на участках автодороги А-147 «Джубга — Сочи (117 км+400 — 117 км+800) и А-149 — на мосту через реку Кепша. В Майкопе после капитального ремонта ввели в эксплуатацию участок автодороги Р-217 «Кавказ» (0+400 км).

В настоящее время продолжаются ремонтные работы на автодороге А-147 (122-й км в Катковой Щели и между 143-м и 158-м км). Там заменят водоотводные трубы, отремонтируют подпорные стены, восстановят бортовой камень и заменят дорожное покрытие. С 28 декабря на время новогодних выходных работы приостановят и восстановят, когда транспортный поток на автотрассе восстановится до нормативного.

На время ремонта участков трассы А-147, поврежденных в результате схода оползня, 12 декабря ввели реверсивное движение.

Анастасия Донскова

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