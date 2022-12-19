Строительство школы на месте бывшего общежития на улице Уральской оценили в 645 млн рублей

Реконструкция здания на ул. Уральской, 110, оценивается в 645 млн руб. После завершения работ на месте бывшего общежития откроется школа на 400 мест. Об этом сообщает «Новый компаньон».

По данным издания, конкурс на реконструкцию объекта может быть объявлен до конца 2022 года. Разработку проекта в мэрии оценили в 19,4 млн руб. Сами строительные работы начнутся в 2024 году, их стоимость оценивается в 645 млн руб.

Здание общежития на ул. Уральской, 110, было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В январе 2019 года произошло частичное разрушение стены левого крыла дома. После этого здание признали аварийным. Было установлено, что дом не является памятником архитектуры. Краевые власти сообщили, что объект будет снесен, а на этом месте построят новое здание для школы, отвечающее современным требованиям.