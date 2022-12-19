Главные новости к утру 19 декабря

Аргентина обыграла Францию в финале чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата. О финале

Фотогалерея Аргентина — чемпион Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа) Фото: Reuters / Paul Childs Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси Фото: Reuters / Lee Smith Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне) Фото: Reuters / Paul Childs Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева) Фото: Reuters / Paul Childs Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти Фото: Reuters / Paul Childs Сборная Аргентины празднует первый гол Фото: Reuters / Carl Recine Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне) Фото: Reuters / Lee Smith Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции Фото: Reuters / Carl Recine Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и 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/ Paul Childs Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси Фото: Reuters / Lee Smith Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне) Фото: Reuters / Paul Childs Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева) Фото: Reuters / Paul Childs Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти Фото: Reuters / Paul Childs Сборная Аргентины празднует первый гол Фото: Reuters / Carl Recine Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне) Фото: Reuters / Lee Smith Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции Фото: Reuters / Carl Recine Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль Фото: Reuters / Hannah Mckay Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции Фото: Reuters / Paul Childs Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани Фото: Reuters / Paul Childs Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти Фото: Reuters / Carl Recine Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины Фото: Reuters / Paul Childs Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси Фото: Reuters / Paul Childs Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом Фото: Reuters / Peter Cziborra Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе Фото: Reuters / Carl Recine Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Сборная Аргентины празднует победу Фото: Reuters / Hannah Mckay Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения Фото: Natacha Pisarenko / AP Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны Фото: Reuters / Molly Darlington Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша Фото: Manu Fernandez / AP Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре Фото: Reuters / Bernadett Szabo Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка» Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса» Фото: Reuters / Hannah Mckay Сборная Аргентины выиграла Кубок мира Фото: Martin Meissner / AP Смотреть

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