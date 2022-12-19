Главные новости к утру 19 декабря

Аргентина обыграла Францию в финале чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата. О финале
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Аргентина — чемпион
Два человека пострадали при обстреле поселка Красная Яруга Белгородской области на границе с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждено остекление в трех четырехэтажных многоквартирных домах. Незадолго до этого в Белгороде один человек погиб и восемь пострадали после падения осколков ракет. Об обстрелах
Как стало известно «Ъ», правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года. В частности, речь идет о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до $50 млрд, запуске отечественного рейтингового агентства, увеличении числа студий в 14 раз. Об идеях правительства
Семь человек пострадали при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования, узнал «Ъ». В нем работало около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться. Подробнее
КНДР провела испытания тестового разведывательного спутника. Пхеньян оценил способности спутниковой съемки и опубликовал снимки предположительно Сеула и портового города Инчхон.
«Ростех» пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций, выяснил «Ъ». Потенциально аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики и лессоры, в том числе «Аэрофлот», который заказал у Airbus 22 A350, но успел получить только семь. Об иске
В Белом доме ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США, сообщили источники Politico. Американские чиновники также считают, что Европе в будущем будет сложнее оказывать поддержку Киеву.
Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитал «Ъ». ФАС ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Львиная доля субъектов подняла цену до 913 руб.— минимального разрешенного ФАС тарифа. Подробнее
Илон Маск запустил в соцсети опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Пока большинство пользователей поддержали увольнение предпринимателя.
О предстоящих 19 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».