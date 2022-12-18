В Свердловской области поезд насмерть сбил 20-летнего мужчину

На перегоне станций Арамиль-Бобровка Свердловской железной дороги (СвЖД) железнодорожный состав сбил 20-летнего жителя города Арамиль. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ЧП произошло сегодня около 15.00.

По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. «Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

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