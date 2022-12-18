В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек

В Тюменской области на 148-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск произошло ДТП, в котором пострадало шесть человек. По данным регионального ГИБДД, на трассе столкнулись Lada и ВАЗ2106.

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По предварительным данным, водитель «Лады» не справился с управлением автомобиля и въехал в бордюр, затем машину отбросило на встречную полосу.

В больницу доставили шесть человек. Пострадали по три человека из каждого автомобиля, им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняются. Известно, что за рулем Lada находился водитель со стажем вождения менее месяца.

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