Главные новости к утру 18 декабря

Министр обороны Сергей Шойгу проверил группировку войск «на передовой» в зоне военной операции. Ведомство утверждает, что он встретился с военными и заслушал доклады командующих. Российские власти второй раз подряд публикуют сообщения о работе по военной операции в 5:00.

Украинские власти весной пытались организовать атаку на начальника Генштаба России Валерия Герасимова, сообщили источники The New York Times. Утверждается, что Вашингтон пытался отговорить Киев. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию о попытке убийства российского генерала.

Начальник Генштаба Великобритании Тони Радакин хочет поддерживать связь с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Он выступил за то, чтобы контакты были более регулярными.

«Роскосмосу» потребуется около одного месяца на ускоренную отправку к МКС корабля «Союз» взамен поврежденного, сообщил источник «РИА Новости». Решение по этому вопросу не принималось.

Посол РФ Александр Боцан-Харченко покинул съезд Сербской соцпартии из-за выступления экс-премьера Греции Алексиса Ципраса. Дипломат назвал заявления греческого политика «лживыми обвинениями» в отношении России.