К колонии приговорили жителя Удмуртии за избиение сожительницы из-за неприязни

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя села Грахово. Мужчину признали виновным в нанесении побоев своей сожительнице (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе мужчина, ранее судимый за преступление против личности с применением насилия, распивал со своей сожительницей алкоголь. Однако между ними из-за личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину.

Суд с учетом совокупности приговоров назначил мужчине наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.