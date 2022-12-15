В Сочи в дорожную инфраструктуру инвестировали 1,1 млрд рублей

В 2022 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Сочи направили более 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На 300 млн руб. выполнили ремонт улично-дорожной сети. Всего по нацпроекту отремонтировали 75 улиц, в том числе 20 из плана на 2023 год. Кроме того, обустроили около 600 м тротуаров по улице Пластунской. Еще на трех улицах выполнен ремонт, в том числе дорожного полотна, и обустроена дорожная инфраструктура. В Хостинском районе провели капремонт участка Сухумского шоссе.

В город в этом году поступило 26 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе, еще 51 направят до 2025 года. На внедрение интеллектуальных транспортных систем выделили 29 млн руб. За 652 млн руб. на курорте провели работы на 12 оползневых участках. Еще 15 млн руб. направили на работы по ремонту проезжей части на 22 объектах и ямочный ремонт проезжей части на 70 улицах во всех четырех районах Сочи.

«Ключевая задача — обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В городе выстроена четкая транспортная система, обеспечено межведомственное взаимодействие, используется самое современное оборудование, применяются лучшие практики других регионов»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслава Бауэра, за три года реализации проекта на приведение улиц в нормативное состояние выделили 3,6 млрд руб., отремонтировали 296 км дорог общего пользования. Сейчас общая протяженность улично-дорожной сети автодорог Сочи составляет 1788 км. Ежедневно на линию выходит более 800 автобусов, которые выполняют 8,5 тыс. рейсов.

Татьяна Ручкина

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