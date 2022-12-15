Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет

Авиакомпания Red Wings начала выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Египет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиаперевозчика. В четверг, 15 декабря, был выполнен первый полет из Екатеринбурга в Хургаду. Первый рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх запланирован на 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Полеты по каждому из этих направлений будут выполняться раз в десять дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел»,— отметили в Red Wings.

Авиакомпания выполняет полеты из Екатеринбурга по 26 направлениям: 15 внутрирегиональным и 11 международным. Напомним, по итогам 2022 года Red Wings ожидает снижения пассажиропотока из Екатеринбурга на 25%.

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Диана Сунагатуллина