Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет

Авиакомпания Red Wings начала выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Египет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиаперевозчика. В четверг, 15 декабря, был выполнен первый полет из Екатеринбурга в Хургаду. Первый рейс из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх запланирован на 20 декабря.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Полеты по каждому из этих направлений будут выполняться раз в десять дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел»,— отметили в Red Wings.
Авиакомпания выполняет полеты из Екатеринбурга по 26 направлениям: 15 внутрирегиональным и 11 международным. Напомним, по итогам 2022 года Red Wings ожидает снижения пассажиропотока из Екатеринбурга на 25%.