Уровень загрузки гостиниц в Петербурге к концу года достигнет 66%

Уровень загрузки качественных отелей Санкт-Петербурга (3-5 звезд) по итогам года может составить 66%, что на 2% больше, чем в 2021 году. Суммарный объем предложения сократился на 13%, говорят аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank St. Petersburg).

В ближайшие годы классические гостиничные проекты сохранят свои позиции на рынке, однако развитие апартаментов скорректирует спрос на отельный сегмент. Главным драйвером туристической отрасли в Петербурге в 2022 году выступил внутренний туризм. Свои названия сменили 11 отелей, однако более 20 гостиниц продолжают работать под международными брендами.

В этом году предложение гостиниц пополнилось несколькими объектами – отелем Maria 4* на 87 номеров, отелем «Оболенский» 4* на 49 номеров и бутик-отелем Glinz 4* от Ginza Project на 30 номеров. Все перечисленные гостиницы относятся к проектам реконструкции исторических зданий.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте