Реконструкцией петербургского «Мюзик-Холла» займется ПСБ «Жилстрой»

ООО «ПСБ "Жилстрой"» стало подрядчиком реконструкции здания петербургского «Мюзик-Холла». Итоги открытого конкурса за право заключить контракт с городскими властями на ремонт здания подвели накануне, 13 декабря, следует из данных портала госзакупок.

ПСБ «Жилстрой» заключит контракт на 9,5 млрд рублей, что на 8 млн рублей меньше, чем готов был заплатить город.

«Мюзик-холл» закроется на реконструкцию в марте, работы планируется завершить до 10 декабря 2025 года. На время ремонта небольшие концерты в «Мюзик-Холле» будут давать в одном из малых залов. Другие спектакли перенесут во Дворец искусств Ленобласти, еще часть — в ДК Ленсовета.

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