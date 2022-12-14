ЗакС Петербурга разрешит продлевать договоры на установку киосков на срок до 7 лет

Предприниматели Санкт-Петербурга, которые заключили договоры с городом на размещение киосков, получат возможность без торгов продлить срок размещения с 5 до 7 лет. Соответствующий законопроект губернатора ЗакС принял в первом чтении на заседании 14 декабря, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Малый бизнес сможет продлить на 2 года свои договоры, если они были заключены с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2023-года. Продление будет проводиться на основании допсоглашения по заявлению предпринимателя, на рассмотрение потребуется до 20 дней. Коммунист Александр Рассудов обратил внимание, что на федеральном уровне продлевать договоры разрешено до конца 2026 года.

Напомним, что по данным Смольного, в 2023 году прекратят действовать порядка 700 договоров. А в настоящее время продление требуют около 100. Продлевать их будут автоматически, даже при наличии штрафов или каких-либо претензий к предпринимателю.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный закупит у ФСИН киоски для прессы на 535 млн рублей.

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