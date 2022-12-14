В Крыму сбытчик мефедрона, который продавал наркотики за криптовалюту, получил 10,5 года тюрьмы

В Крыму сбытчика мефедрона, который получал вознаграждение за продажу наркотиков в криптовалюте, суд приговорил к 10,5 год лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Подсудимый реализовывал запрещенные вещества при помощи интернета.

В ходе судебного разбирательства установлено, что крымчанин, будучи членом преступной организованной группы, получил от соучастников посылку с мефедроном массой около 500 г. В последующем подсудимый расфасовал наркотики на более мелкие партии, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По месту жительства наркоторговца также была обнаружена марихуана, которую злоумышленник намеревался сбыть. Установлено, что за реализацию наркотиков мужчина получал вознаграждение в виде криптовалюты биткоин. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Дмитрий Нестеренко