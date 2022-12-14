В Курской области 35 тыс. жителей остались без света из-за обильного снегопада

Утром 14 декабря по Курской области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Наиболее серьезные отключения зафиксированы в Обоянском, Щигровском, Золотухинском и Курском районах. Обрывы проводов произошли и в других районах области.

«Утром по области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. В последний час ситуация ухудшилась»,— написал господин Старовойт в своем Telegram.

Он заявил, что сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тыс. человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов и электрики из других городов.

Губернатор отметил, что на федеральных и региональных дорогах работают почти 300 единиц техники, за ночь израсходовано около 6 тыс. тонн противогололедных материалов. Только в Курске ночью было задействовано 77 машин. Уборку дворов осуществляют 953 человека и 56 единиц спецтехники.

Ранее по поручению Романа Старовойта в регионе был создан штаб по борьбе с последствиями снегопада. По данным Гидрометцентра, погода в Курске 14 декабря составляет -5° с осадками 57%.

Дарья Эрозбек