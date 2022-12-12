В Ленобласти с начала года стали регистрировать меньше особо тяжких преступлений

Число совершаемых в Ленинградской области тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 14% с начала 2022 года, сообщила в комиссии по профилактике правонарушений при правительстве региона.

Самыми безопасными районами за 11 месяцев были признаны Волховский, Подпорожский, Лодейнопольский, Волосовский и Тосненский. Помимо преступлений в регионе также сократилось на 16% число ДТП.

Таким образом, число преступлений в регионе продолжило падать с 2021 года. В марте, как сообщал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, их доля уменьшилась на 16% по отношению к марту прошлого года.

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