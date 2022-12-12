В Сочи на участке федеральной трассы ввели реверс на время ремонта дороги, поврежденной оползнем

В Сочи на участке федеральной трассы А-147 в районе Катковой Щели (122 + 700 – 122 +750 км) ввели реверсивное движение на время работ по ремонту дороги, поврежденной из-за оползня. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Реверс будет действовать на участке протяженностью 50 м. В рамках ремонтных работ будет укреплен опасный склон и восстановлены слои дорожной одежды.

На обозначенном участке в июне 2022 года образовался активный оползень. Были приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения, проведены изыскательные работы.

В управлении отметили, что на автодороге А-147 в настоящее время идет ремонт на участках 117-й км в Волконке, на 122-м км и между 143-м и 158-м километрами, в Лазаревском районе. Работы в районе Волконки завершатся до конца текущей недели.

Анастасия Донскова

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