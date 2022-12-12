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Коммерсантъ FM
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Девятый пакет санкций против России вернули постпредам ЕС

Главы министерств иностранных дел ЕС не смогли согласовать девятый пакет акций против России на встрече в Брюсселе. Документ вернули на рассмотрение постоянных представителей ЕС. Перед заседанием глава европейский дипломатии Жозеп Боррель говорил, что среди министров есть «разные мнения».

По информации ТАСС, Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) обсудит 9-й пакет санкций против России на заседании сегодня, 12 декабря, в 18:00 по местному времени (20:00 мск). На это время также запланирована итоговая пресс-конференция глав МИД Евросоюза.

Ранее сегодня господин Боррель заявил, что предстоящие обсуждения министров будут долгими и сложными. По его словам, странам еще не удалось достигнуть согласия по поводу 9-го пакета санкций против РФ.

10 декабря дипломаты не смогли договориться по поводу санкций из-за «непреодолимых разногласий». 9-й пакет предполагает расширение «черного списка» — туда могут включить 169 компаний и физических лиц, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом. По данным источников Suddeutsche Zeitung, разногласия связаны с тем, что все больше стран хотят преференций. Так, Бельгия выступила за ослабление ограничений в горнодобывающей промышленности, а Венгрия не хочет усиления газовых санкций.

Подробнее о девятом пакете санкций против России — в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Эрдни Кагалтынов

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