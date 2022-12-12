После жалоб саратовцев губернатор поручил проверить работу колл-центров поликлиник

В Саратовской области дополнительно развернута 241 койка для больных гриппом. Социально-экономическую ситуацию в регионе обсудил губернатор Роман Бусаргин с зампредами и членами правительства.

По данным чиновников, от жителей поступают жалобы на невозможность дозвониться до медучреждений. Губернатор поручил проверить работу колл-центров в поликлиниках и там, где это необходимо, увеличить число номеров и операторов.

Сейчас в регионе на карантине находятся 84 школы, 16 детсадов и более 200 классов, однако полный переход на дистанционное обучение не рассматривается. Глава региона поручил, в случае превышения эпидпорога в 20%, переводить отдельные классы или учебные учреждения на карантин.

Марина Ковалева