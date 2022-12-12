Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре возбудили уголовное дело за создание водоема в границах лесопарка Хомуты

По результатам проверки прокуратуры Прикубанского административного округа Краснодара возбуждено уголовное дело по факту создания искусственного водоема на территории лесопарка Хомуты, являющегося особо охраняемой природной территорией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ведомство установило, что в СНТ «Дубки» по улице Речной, в границах особо охраняемой природной территории «Лесопарк Хомуты», рядом с домом был создан искусственный водоем глубиной не менее 1,5 м и площадью более 15 кв. м. При этом разрешительной документации на его создание не было.

По данным управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края, из-за создания водоема почве был причинен вред. Устранить его можно при проведении рекультивации нарушенных земель после антропогенной трансформации природного ландшафта, а самостоятельно природный ресурс может восстановиться только в течение 1,5 лет.

В связи с этим в УМВД по Краснодару возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Результаты расследования поставлены на контроль.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...