Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уральцы раскачались и разговорились

«МегаФон» определил самые активные поселения и города Свердловской области

Компания «МегаФон» провела исследование абонентской активности жителей разных населенных пунктов Свердловской области. Так выяснилось, что больше всего интернет-трафика потребляют жители Кашино, а голосовой связью чаще пользуются жители Талицы.

Фото: Freepik.com

Как рассказала директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур, свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. «Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие – охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс»,— отметила она.

Согласно обезличенной статистике «МегаФона», к началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

1. Кашино — 42 Гб;

2. Новокосулино — 34 Гб;

3. Красноуфимск — 26 Гб;

4. Ивдель — 24 Гб;

5. Новая Ляля — 23,7 Гб;

6. Арамиль — 23,6 Гб;

7. Верхняя Пышма — 22, 3 Гб.

Самыми качающими жителями Свердловской области в 2022 году стали кашинцы. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше трафика — этого хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в два раза выше среднего показателя по региону. Обычно жители в Свердловской области прокачивают около 18 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. Меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.

Топ населенных пунктов по использованию голосовой связи:

1. Талица — 479 минут;

2. Новокосулино — 465 минут;

3. Кашино — 428 минут;

4. Арамиль — 417 минут;

5. Нижний Тагил — 398 минут;

6. Среднеуральск — 396 минут;

7. Ревда — 391 минута.

Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти восемь часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-ой строчке хит-парада самых говорящих мест.

ПАО "МегаФон"

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...