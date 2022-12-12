Уральцы раскачались и разговорились

Компания «МегаФон» провела исследование абонентской активности жителей разных населенных пунктов Свердловской области. Так выяснилось, что больше всего интернет-трафика потребляют жители Кашино, а голосовой связью чаще пользуются жители Талицы.



Фото: Freepik.com

Как рассказала директор «МегаФона» в Свердловской области Инна Джур, свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. «Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие – охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс»,— отметила она.

Согласно обезличенной статистике «МегаФона», к началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

1. Кашино — 42 Гб;

2. Новокосулино — 34 Гб;

3. Красноуфимск — 26 Гб;

4. Ивдель — 24 Гб;

5. Новая Ляля — 23,7 Гб;

6. Арамиль — 23,6 Гб;

7. Верхняя Пышма — 22, 3 Гб.

Самыми качающими жителями Свердловской области в 2022 году стали кашинцы. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше трафика — этого хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в два раза выше среднего показателя по региону. Обычно жители в Свердловской области прокачивают около 18 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. Меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.

Топ населенных пунктов по использованию голосовой связи:

1. Талица — 479 минут;

2. Новокосулино — 465 минут;

3. Кашино — 428 минут;

4. Арамиль — 417 минут;

5. Нижний Тагил — 398 минут;

6. Среднеуральск — 396 минут;

7. Ревда — 391 минута.

Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти восемь часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-ой строчке хит-парада самых говорящих мест.

ПАО "МегаФон"