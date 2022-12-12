Бизнесмен из Краснодара незаконно продал пропан на 19,5 млн рублей

Предприниматель из Краснодара продал в Каневском районе сжиженный углеводородный газ на 19,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

45-летний бизнесмен из Краснодара не имел лицензии на продажу пропана. Однако он на протяжении 2,5 лет реализовывал сжиженный углеводородный газ на территории Каневского района. В итоге он получил около 19,5 млн руб. дохода.

Следственное подразделение ОМВД по Каневскому району возбудило в отношении предпринимателя уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.

Татьяна Ручкина

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