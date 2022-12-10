Главные новости к утру 10 декабря

США больше не требуют от Украины не наносить удары по России, сообщили источники The Times. Газета утверждает, что теперь Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.

Посольство РФ назвало новые санкции США попыткой очернения неугодных. Диппредставительство считает, что Вашингтон пытается оказать давление и создать «разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями"». О санкциях

Прошло заседание Совбеза ООН о поставках оружия Украине, созванное по инициативе РФ. Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала страны, которые направляют оружие в зону российско-украинского конфликта, контролировать поставки. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что ситуация вышла из-под контроля. Заместитель постпреда США Ричард Миллс заверил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства утечек поставляемого оружия.

Василий Небензя на заседании также пообещал США «правовые последствия» за помощь Украине в наведении оружия. По его словам, наведение на цель с помощью HIMARS производится с использованием американских военных спутников. Дипломат также утверждает, что аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы беспилотниками с использованием американских спутниковых данных.

«Вкусвилл» допустил утечку персональных данных клиентов. Речь идет о номерах телефонов, об адресах электронной почты, о датах и суммах покупок, последних четырех цифрах банковских карт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нужно выработать ответ на американский закон о снижении инфляции. О разногласиях

Сборная Аргентины по пенальти победила команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. В полуфинале она сыграет с Хорватией, которая обыграла Бразилию. По итогам четвертьфиналов, главные тренеры Нидерландов и Бразилии объявили об отставке. О матче Аргентина—Нидерланды