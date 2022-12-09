В Новороссийске запустили комплекс «Ангел» для фиксации нарушений правил благоустройства

В Новороссийске внедрили программный комплекс «Ангел», который в автоматическом режиме будет фиксировать нарушения правил благоустройства. Об этом в Telegram сообщил глава города Андрей Кравченко.

Комплекс будет фиксировать нарушения при парковке автомобилей на зеленых зонах или в местах, затрудняющих вывоз ТКО с контейнерных площадок, а также при перевозке сыпучих или пылящих грузов без тента. Также он будет отслеживать нарушения краевого законодательства в части использования платных парковок.

«Красивый, благоустроенный, комфортный и чистый город — это результат общей работы не только городских служб, но и каждого из нас! Уверен, что у нас, новороссийцев, получится наладить правильную культуру добрососедства, чтобы сделать наш город лучше»,— отметил Андрей Кравченко.

По словам Андрея Кравченко, с начала года в Новороссийске вынесли более 30 тыс. постановлений об административных правонарушениях, сумма штрафов по которым составила более 85 млн руб.

Татьяна Ручкина

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