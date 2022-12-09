В Краснодарском крае расходы бюджета на национальную экономику за год увеличились на 27%

Расходы бюджета Краснодарского края в январе—октябре на отрасли производства увеличились на 27,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом содержатся в итоговом отчете Банка России.

В крае отмечено уменьшение сумм ассигнований на развитие промышленности, ЖКХ и культуры в пользу социального сектора.

Общий объем расходов консолидированных бюджетов регионов на 16,5% превысил показатели аналогичного периода прошлого года. При этом расходная часть за 10 месяцев была исполнена на 73,4% от плана. Эксперты Банка РФ отмечают, что увеличение расходов субъектов связано с ростом цен на товары и услуги и допрасходами на поддержку социальной сферы.

Анастасия Донскова

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