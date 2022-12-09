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Коммерсантъ FM
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Компания OBI описала как горел гипермаркет в Химках

Пожар в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки», по предварительным данным, произошел из-за сварочных работ, который проводил сторонний подрядчик. Об этом сообщили в пресс-службе компании OBI. Сварщики пытались потушить возникший пожар самостоятельно, из-за этого время для тушения огня было потеряно, сообщили источники ТАСС в экстренных службах.

Как сообщили в OBI, пожар начался около шести утра. В гипермаркете были два сотрудника частной охраны. Вскоре после начала возгорания они покинули здание. Однако один из охранников вернулся на парковку за автомобилем и погиб. Как ранее писал Telegram-канал Mash, его тело нашли на улице с пробитой головой: на него упала металлическая конструкция. В OBI заявили, что компенсацию родственникам выплатит ЧОП, где работал погибший.

Весь товар гипермаркета был застрахован, сообщили в OBI. Компания пообещала сделать все, чтобы доставить заказанные клиентами товары взамен тех, что сгорели на складе. Для возврата товара нужно обратиться в любой магазин OBI в Москве.

Что горело в подмосковных Химках

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Здание гипермаркета сдавалось в аренду торговым центром «Мега Химки». Всех сотрудников магазина переведут на другие должности. Ущерб от пожара компания пока не подсчитала. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 20–30 млрд руб. (если считать стоимость сгоревших на парковке автомобилей), назвав его рекордной величиной страхового убытка по таким объектам.

В компании заверили, что проверка пожарной безопасности проводилась в здании гипермаркета в ноябре этого года. Однако источник ТАСС в экстренных службах говорил, что последняя проверка проводилась год назад, она выявила 46 нарушений.

Пожар в гипермаркете OBI распространился на площади 7 тыс. кв. м. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных. После начала возгорания в гипермаркете взрывались аэрозоли и лакокрасочные материалы. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Фотогалерея

Пожар в OBI

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Анастасия Ларина

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