Компания OBI описала как горел гипермаркет в Химках

Пожар в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки», по предварительным данным, произошел из-за сварочных работ, который проводил сторонний подрядчик. Об этом сообщили в пресс-службе компании OBI. Сварщики пытались потушить возникший пожар самостоятельно, из-за этого время для тушения огня было потеряно, сообщили источники ТАСС в экстренных службах.

Как сообщили в OBI, пожар начался около шести утра. В гипермаркете были два сотрудника частной охраны. Вскоре после начала возгорания они покинули здание. Однако один из охранников вернулся на парковку за автомобилем и погиб. Как ранее писал Telegram-канал Mash, его тело нашли на улице с пробитой головой: на него упала металлическая конструкция. В OBI заявили, что компенсацию родственникам выплатит ЧОП, где работал погибший.

Весь товар гипермаркета был застрахован, сообщили в OBI. Компания пообещала сделать все, чтобы доставить заказанные клиентами товары взамен тех, что сгорели на складе. Для возврата товара нужно обратиться в любой магазин OBI в Москве.

Здание гипермаркета сдавалось в аренду торговым центром «Мега Химки». Всех сотрудников магазина переведут на другие должности. Ущерб от пожара компания пока не подсчитала. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб в 20–30 млрд руб. (если считать стоимость сгоревших на парковке автомобилей), назвав его рекордной величиной страхового убытка по таким объектам.

В компании заверили, что проверка пожарной безопасности проводилась в здании гипермаркета в ноябре этого года. Однако источник ТАСС в экстренных службах говорил, что последняя проверка проводилась год назад, она выявила 46 нарушений.

Пожар в гипермаркете OBI распространился на площади 7 тыс. кв. м. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти возможных. После начала возгорания в гипермаркете взрывались аэрозоли и лакокрасочные материалы. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Анастасия Ларина