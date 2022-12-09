В список санкций Великобритании включили замначальника военного следственного отдела ЧФ

Великобритания внесла в санкционный список замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина. Обновленный перечень опубликован на портале британского правительства.

В список вошли глава Крыма Сергей Аксенов, сотрудник 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ по Крыму и Севастополю Андрей Тишенин, экс-министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов, глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко.

Под санкции государства также попали депутаты Госдумы РФ Светлана Бессараб, Сергей Алтухов, Дмитрий Ламейкин, Дмитрий Лоцманов, Юрий Напсо, Евгений Первышов. В качестве причин включения депутатов в список названа «поддержка решения президента Путина признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народные Республики как независимые государства, тем самым оказывая поддержку политике и действиям, которые дестабилизируют Украину». В перечень вошел бывший министр сельского хозяйства РФ, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев.

Компания «ВО "Технопромэкспорт"» была включена в перечень за содействие в обеспечении энергоснабжения Крыма, поскольку способствовала приобретению и установке газовых турбин для электростанции в Тамани, снабжающей республику ресурсом.

Ранее британский МИД сообщил о включении в список санкций губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Анастасия Донскова

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