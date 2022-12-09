«Расцветай в Янино»: предложения декабря

В масштабном жилом квартале комфорт-класса в Ленинградской области «Расцветай в Янино» в декабре 2022 года можно купить квартиру на очень выгодных условиях с выгодой от 1 млн рублей, например, в ипотеку со ставкой от 0,1%* на весь период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Расцветай» Фото: ГК «Расцветай»

При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» можно воспользоваться субсидированной ставкой 0,1% на весь период по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой» — только до 15 декабря. Также доступна рассрочка совсем без процентов (и без переплаты). При повторной покупке действует дополнительная скидка 100 000 рублей.

Кроме того, по новой программе Сбера и ГК «Расцветай» — «Ипотека траншами» — сумма ипотечного кредита разбивается на две части (транша): 30% — сразу после заключения договора и 70% — не позднее чем за три месяца до ввода объекта в эксплуатацию. Минимальный первоначальный взнос должен составлять 15% от стоимости жилья.

Главное преимущество этой программы для покупателей в том, что в первые один-два года проценты по кредиту начисляются только на 30% от размера ипотеки (то есть на первый транш), а не на всю сумму кредита. Соответственно, размер ежемесячных платежей будет гораздо меньше. Таким образом, эта программа дает возможность приобрести жилье в ипотеку с небольшими ежемесячными выплатами на этапе строительства. Это особенно привлекательно для покупателей, которые арендуют жилье на период ожидания своей квартиры.

Также есть специальные условия на квартиры в квартале «Расцветай в Янино» для военнослужащих: скидка 3 тыс. рублей с квадратного метра, госпрограмма «Военная ипотека» и «Семейная ипотека» со сниженной процентной ставкой.

Для покупателей из других регионов (не из Санкт-Петербурга и Ленинградской области) предоставляется скидка 1% от стоимости квартиры. При использовании программы субсидирования или при рассрочке в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, то есть стоимость остается неизменной.

Таким образом, только в декабре — выгода от 1 млн рублей для клиентов при покупке квартиры в ЖК «Расцветай в Янино». Подробности — в отделе продаж ГК «Расцветай».

«Расцветай в Янино» — проект новосибирской ГК «Расцветай», реализованный в формате «семейного квартала». Общая площадь комплекса — 300 тыс. кв. м. Комплекс будет возведен в четыре очереди. На реализацию проекта Сбером открыта кредитная линия. В ассортиментной линейке представлены квартиры от 24 до 86 кв. м с разными планировочными решениями.

Уникальными преимуществами проекта «Расцветай в Янино» является лобби с мебелью, сквозные парадные, отделка квартиры White box (предчистовая) в подарок и закрытые внутренние дворы без машин. При этом цены начинаются от 120 тыс. руб. за кв.м.

Центральный офис продаж «Расцветай в Янино»:

г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Шамшева, д. 9

тел.: +7 (812) 385 06 19

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