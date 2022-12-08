До конца 2022 года будет ограничено движение трамваев из Екатеринбурга до Верхней Пышмы

С 10 до 14 часов в период с 12 по 31 декабря на трамвайном маршруте №333 между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет остановлено движение из-за настройки контактной сети, сообщила пресс-служба ООО «Верхнепышминский трамвай». В сообщении пояснили, что такие меры необходимы, чтобы предотвратить обледенение и обрывы, а также обеспечить бесперебойное движение трамвая. В качестве альтернативы трамваю можно воспользоваться автобусными маршрутами №111 и №108.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Скоростной трамвай «Львенок» запустили между Екатеринбургом и Верхней Пышмой 31 августа. Протяженность маршрута между конечными станциями составляет 8,6 км, на нем находится 14 остановок. За три месяца работы трамваем были перевезены свыше 300 тыс. пассажиров. По прогнозам компании-перевозчика, ежегодно трамваи будут перевозить около 4 млн пассажиров.

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Карина Канева