Убившего родителей жителя Энгельса приговорили к 19 годам колонии

В Энгельсе Саратовской области 34-летний местный житель признан виновным в убийстве родителей. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что с 6 на 7 марта обвиняемый находился у своих родителей в одной из квартир дома по улице Ленина. Имея на них давнюю обиду, он дождался момента, когда они заснули, и сначала несколько раз ударил киянкой по голове 56-летнего отца, а затем задушил, а после задушил 57-летнюю мать. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес тела потерпевших на лоджию. В апреле родственники потерпевших, которые долгое время не могли с ними связаться, написали заявление в полицию. Тела мужчины и женщины обнаружили на лоджии 10 апреля.

Их сын приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева