«Зора» продолжит осыпать Петербург снегом 8 декабря

8 декабря в Санкт-Петербурге, находящемся в зоне балтийского циклона «Зора», продолжатся снегопады, в городе также ожидаются метели, сообщил главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует циклон, названный немецкими метеорологами «Зора». И центр которого в середине дня окажется практически над акваторией Финского залива. Его стараниями в регионе облачно, временами будет идти снег, возможны слабые метели»,— написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу, 9 декабря, характер погоды изменится мало, отметил также господин Леус. В городе и в Ленинградской области будут идти снегопады и фиксироваться дальнейшее увеличение высоты снежного покрова, который в Петербурге составляет около 8 см и до 23 см местами в области.

Температура воздуха днем 8 декабря составит от -1 до -3 градусов в Петербурге и до -6 градусов в Ленобласти. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

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