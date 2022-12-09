Стесненные обстоятельства

На факультете общественных наук 1-го Московского государственного университета 1 октября начались занятия. Наплыв слушателей на общефакультетские лекции настолько велик, что аудитории берутся с бою.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив журнала "Огонек" Фото: архив журнала "Огонек"

Еще задолго до начала у дверей толпится огромная масса желающих послушать профессора. Шум, гам, действуют кулаки; задние напирают на передних. Создается давка, доходящая до обмороков. Хлынувши в аудиторию, далеко неспособную поглотить и половины томящихся у ее дверей, масса так же дико набрасывается на места. Через пять минут в комнате уже битком набито. Стоят в проходах, наводняют промежутки, наступают тесным кольцом на кафедру, а в коридоре все еще мучительно бьются не потерявшие надежды. Еще через несколько минут в комнате становится душно, и слова профессора вязнут и тонут в топком, сгущенном воздухе. Трудно слышать, трудно записывать (мало света), трудно мыслить... А оставшиеся за бортом, помятые как следует, отходят, огорченные, собирая силы для новой схватки. На лицах — выражение уныния и отчаяния.

Надо обратить сугубое внимание на этот недостаток нашей школьной жизни. Устройством ли параллельных аудиторий, перенесением ли общеуниверситетских лекций в более обширные залы, но изжить это крайне необходимо. В противном случае поток может схлынуть и аудитории не будут посещаться никем. При таком положении не смогут пойти нормально занятия.

Надо отметить еще один существенный дефект в жизни университета. Литературно-художественное отделение разбито на две части, некоторые лекции читаются в университете, некоторые в б. лицее на Остоженке. Студентам приходится носиться за несколько верст и опаздывать, конечно, на занятия. Надо поспешить с урегулированием этих недостатков.

Статью о проблемах в 1-м МГУ, подписанную «М. К.», опубликовали «Известия» 19 октября 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев